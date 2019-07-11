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Sondaj çalışmaları onlara da battı! Türkiye’yi kınadılar

Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerinden rahatsız olan ülkelere bir yenisi daha eklendi. Konuyla ne alakası olduğu anlaşılamayan Ermenistan, sondaj faaliyetlerinden duyduğu endişeyi dile getirip Türkiye’yi kınadı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:16
Sondaj çalışmaları onlara da battı! Türkiye’yi kınadılar

Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına tepki gösterenlere, ne alakaysa Ermenistan da katıldı.

Ermeni Dışişleri'nden yapılan açıklamada, “Türkiye'nin Kıbrıs'ın kuzeydoğusunda sondaj çalışmaları yapma girişiminden derin endişe duyuyoruz. Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki eylemleri, bölgede istikrar ve güvenlik için risk oluşturuyor. Kıbrıs ve halkına tam desteğimizi ifade ederken, Türkiye'yi Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesindeki tüm eylemlerine son vermeye çağırıyoruz” dendi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimine değinerek, “Kıta sahanlığında ne yapacağına Türkiye karar verir” demişti.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:16
  1. Ankara
  2. Ermenistan
  3. sondaj
  4. Doğu Akdeniz
  5. Türkiye
  6. Mevlüt Çavuşoğlu

YORUM YAZ

  • SahinSahin9 dk önce
    Suc bizim.kapat siniri.et sinirdisi bütün kacak olan ermenileri olsun bitsin.acliktan akillanirlar belki.
  • Zenci MusaZenci Musa10 dk önce
    melih53 sen İMF nin avukatımısın.Yada sende mi Bilderberg cisin?Yada mason musun?Ner güveninden bahsediyorsun.Türkiyenin kanın nı içen şerefsizlerin Türkiyeye güveninin artmasını mı?
  • kaankaan24 dk önce
    Tamamdır, biz doğru yoldayız. Ayrıca bütün konuları bırakın, işte Doğu Akdeniz'deki dik duruşu herkesin amasız desteklemesi lazım.. Yüz yıl sonraki nesillerin hakkını savunmak gerekir... Fransa ne alaka, Ermenistan ne iş... Biz orada olmalıyız ve gerekirse savaşmalıyız...
  • Yusuf canYusuf can32 dk önce
    Sanane ulan şerefsiz ülke sana giren çıkan ne birde öldürülen diplomatların uzun intikamını alma zamanı gelmedi mi
  • Deli İboDeli İbo34 dk önce
    Siyonisti, ABD'si, Alman'ı, İngiliz'i, Franız'ı, Sırp'ı, Macar'ı, Ermeni'si yani sözün kısası küffarın haçlı ordusu bir taraf olmuş saldırıyorsa, biz doğru yoldayız demektir.
  • melih53melih5337 dk önce
    ak partinin tek yaptığı doğru hareket bu ..ne yazıkki bütün kararları yanlış olduğu için arada güme gidiyor..destek te bulamıyor..ne yazıkki global dünya ve bizim partnerler AB. ve amerika..şimdi göbekten bağlı olduğumuz bu ülkelerle karşı karşıya kalmak ..şu sıralar...babacan olayı ..babacan halkta karşılığı çok olan biri gülün de ikiside çok kibar saygın insanlar akp yi bitirebilecek güçleri var şimdi troller saldırıyı bırakın bu ikili ne kötülük yaptıda saldırıyorsunuz..akp yi onlar değil akp yönetimi onları bıraktı ..halk perişan ..şimdi akp var olmak istiyorsa yapacağı ilk iş babacanın önünü kesmek buda güvenle olur bunun için adım damat bakanın istifası veya görevden alınması istifa şık olacaktır..sonra akp içinde yok dışardan güvenilir bir ekonomist dünyada tanınır biri bulunup ekonomi bakanlığı ..bu hem babacanı durdurur hem akp ye nefes aldırır ..bu danışmanlar ne yazıkki akp yönetimine yanlış akıl peşindeler veya düşünemiyorlar..özal geldi kriz anında bitti ..derviş geldi kriz anında bitti..güven yani **ve sonrası tabi parlamentonun aktif hale gelmesi yoksa bi ayak olmazsa olmaz demokrasi ..parlamenter demokrasi ..parlamento işlemeli ve akp mhp yi artık o nefret diliyle taşımamalı....sonrada imf zorunlu **ne yazıkki zorunlu ....akp yönetimi inatlaşmayı bırakmalı....
  • YAKUPYAKUP39 dk önce
    Düştüğümüz hale bak!Bir tane dostumuz kalmadı.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 43 dk önce
    Bir Siz Eksiktiniz Şerefsizler. Ayrıca Kıbrıs ta, Sadece Rumlar Yok. Tūrkler de Var. Onların Hakkını da Tūrkiye, Koruyor. Siz Karışamazsınız.
  • kartalbeykartalbey52 dk önce
    OOOO Ermenistan da kınadıysa derhal bu sondaj işine son vermeliyiz. Ermenistan bu korkmak gerekir. Ulen tüm dünyaya korku saldık ya, valla helal olsun bu sondaj kimin aklına geldiyse. Tam gaz devam. İnşallah mutlu sona da ulaşırız.
  • recep alirecep ali55 dk önce
    kınayı yakarız müsait yerlerine

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