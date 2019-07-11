Sondaj çalışmaları onlara da battı! Türkiye’yi kınadılar Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerinden rahatsız olan ülkelere bir yenisi daha eklendi. Konuyla ne alakası olduğu anlaşılamayan Ermenistan, sondaj faaliyetlerinden duyduğu endişeyi dile getirip Türkiye’yi kınadı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına tepki gösterenlere, ne alakaysa Ermenistan da katıldı. Ermeni Dışişleri'nden yapılan açıklamada, “Türkiye'nin Kıbrıs'ın kuzeydoğusunda sondaj çalışmaları yapma girişiminden derin endişe duyuyoruz. Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki eylemleri, bölgede istikrar ve güvenlik için risk oluşturuyor. Kıbrıs ve halkına tam desteğimizi ifade ederken, Türkiye'yi Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesindeki tüm eylemlerine son vermeye çağırıyoruz” dendi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimine değinerek, “Kıta sahanlığında ne yapacağına Türkiye karar verir” demişti.

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