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Kadın - Aile Sonbaharda cildinizi koruyun
Kadın - Aile

Sonbaharda cildinizi koruyun

Uzman Estetiysen Murat Dalmış, yaz aylarında Cizre’de yaşanan rekor sıcaklıkların ardından yavaş yavaş soğuk havalara geçiş yapıldığını belirterek, cildin de bu değişimden etkilendiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 18:14:00 -
Sonbaharda cildinizi koruyun

Uzman Estetiysen Murat Dalmış, yaz aylarında Cizre’de yaşanan rekor sıcaklıkların ardından yavaş yavaş soğuk havalara geçiş yapıldığını belirterek, cildin de bu değişimden etkilendiğini belirtti. Sonbaharda cilt kuruluğu arttığını belirten, Dalmış "Bu mevsimde cildinizi soğuk havalardan korumalı, cilt bakımını ihmal etmeyin. Yazın sıcak günlerinden soğuk havalara geçiş olduğu bu dönemde cildin yeni mevsime hazırlanması gerekir. Sonbaharda cildinizi soğuk havalardan korumalısınız, çünkü bu mevsimde cilt kuruluğu artar. Buna bağlı olarak egzama, kaşıntı, döküntü gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Kuruluk ayrıca cildin hızlı yaşlanmasına ve sarkmasına da yol açabilir. Tüm bunları önlemek için uygun ürünlerle düzenli olarak cildi nemlendirmek gerekir” dedi.

Cildi temiz tutmanın da büyük önem taşıdığını belirten Dalmış, “Soğuk günlerde vücudun metabolizması yavaşladığı için cildin kendini yenileme kapasitesi azalır. O yüzden cildimizi derinlemesine temizlememiz icap eder. Ancak bunu yaparken cildimize zarar verecek, tahriş edecek ürünlerden kaçınmalıyız. Mutlaka cilt yapımıza uygun ürünler kullanmalıyız. Eğer cildinize uygun ürünün hangisi olduğunu bilmiyorsanız, bir uzmandan destek alabilirsiniz" diye konuştu.

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