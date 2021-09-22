Sonbahar bir veda ayı olarak görülür. Sonbaharın rengi gibi kitaplarda, şiirlerde bu mevsim hüznü çağrıştırır. Havaların soğumaya, güneşin kendini daha az göstermeye başladığı şu günlerde pek çok kişi sonbahar şiirlerini araştırıyor. İşte, son bahar şiirleri

Sonbahar şiirleri | Sonbaharı anlatan şiirler

Ahmet Hamdi Tanpınar - Yağmur

Bir parça uzaklaş kederlerinden.

Bir ruh gülümsüyor gibi derinden,

Mehtabın ördüğü saatler nerde?

Varsın bahçelerde rüzgar gezinsin,

Yağmur ince ince toprağa sinsin,

Bir başka alemden gelmiş gibisin,

Dalmış gözlerinle pencerelerde.

Ahmet Muhip Dıranas - Yağmur

Ekseri sonbahar gecelerinde

Sızarken camlardan ince bir yağmur,

Düşünürüz, her şey yerli yerinde

Ama gözlerimiz niçin doludur?

Bazan ellerinde gümüş bir tasla

Ümitler yaklaşır bize, bin nazla,

“Kapa gözlerini” der, “uyu hazla!..”

Sızarken camlardan ince bir yağmur...

Hüseyin Nihal Atsız - Eski bir sonbahar

Sonbahardı… Seninle geçiyorduk o yoldan;

Topraklardan, havadan bir hüzün taşıyordu.

Bize yaklaşıyordu.

Gönlümüzde yepyeni bir duygu yaşıyordu.

Rüzgârların değildi bu musiki, bu hüzün;

Hatırladın değil mi? Kuşlar ağlaşıyordu...

Havada bir serinlik… Tatlı bir hayal gibi…

Toprak nasıl meçhuldü, tıpkı istikbal gibi.

O gün tabiat başka bir türlü yaşıyordu.

Kalbin acı, gözlerin yaşla dolmuştu senin;

Yapraklar gibi yere dökülüyordu enin;

O nağme mesafeyi, zamanı aşıyordu.

O bir beste değildi: Kuşlar ağlaşıyordu.

En hazin şey muhakkak öksüz kalan ocaktır.

Bu ocak hüzünlerle dolup boşalacaktır.

Eski bir sonbaharı, küçük kuşları anmak

Belki veda etmektir sana birkaç satırla…

Yine bir sonbaharda ordan yalnız geçersen

Beraber geçtiğimiz serin günü hatırla!..