Sonbahar salatası tarifi, nasıl yapılır?
Bu sağlıklı salata tarifleri sayesinde tüm mevsim boyunca salata yemek isteyebilirsiniz.
Bu sağlıklı salata tarifleri sayesinde tüm mevsim boyunca salata yemek isteyebilirsiniz.
Malzemeler
- Yarım karnabahar
- Yarım brokoli
- 2 adet orta boy havuç
- 4 adet haşlanmış kapya biber
- 1 kase haşlanmış mısır
- 1 adet limonun suyu
- Zeytinyağı ve tuz
Yapılışı
Küçük parçalara ayırmış olduğunuz karnabahar, brokoli ve doğranmış havuçları derince bir tencereye alıp yumuşayana dek haşlayın. Aynı tencerede birbirlerini kesinlikle boyamıyorlar. Haşlanan sebzelere doğranmış (közlenmiş veya konserve) kapya biberleri ve diğer malzemeleri ekleyip güzelce karıştırın. Afiyet olsun.