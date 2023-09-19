Son zamanlarda üst üste geldi! O fotoğraflar bile psikolojiyi bozuyor

Dünyada veya Türkiye’de farklı yerlerde farklı şekillerde yaşanan doğal afetlerin insan psikolojisi üstünde büyük etkileri olduğunu, kimi insan bu olayların hasarlarını kısa bir sürede atlatsa da bazılarında ise psikolojik olarak bazı hasarlar bırakabildiğini belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Psikiyatri Uzmanı Dr. Hilal Dost, “Depremler, orman yangınları, seller gibi travmatik olayların ardından kişide oluşabilecek uyku bozukluğu, iştahsızlık, korku, panik gibi duygular belirli bir zaman sonrası hafiflemiyor, artıyorsa mutlaka bir psikiyatri uzmanına başvurulmalıdır” dedi.

Afetlerin insan psikolojisine etkisi

Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Hilal Dost, "Yaşadığımız bütün afetler insan psikolojisi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Doğal afetlerin sonrası, afete bire bir maruz kalmasak bile haberlerden sosyal medyadan duyduğumuz ve gördüğümüz fotoğraf, videoların etkisi ile uyku bozuklu, kabus görmek, iştahsızlık, insanlardan uzaklaşma, tekrar tekrar aynı travmatik olayı yaşıyormuş gibi hissetmek, yaşanan olayın görüntülerinin aklımıza gelmesi gibi hisler, duygu ve düşünceler yaşayabiliriz. Bunlar bir anlamda bu travmatik olayın belirtileri gibidir. Yaşanan travmadan sonraki ilk süreçte bu belirtilerin olması aslında oldukça doğal kabul edilirken, zamanla bu belirtilerin azalmasını, hafiflemesini bekleriz. Ama bazen bazı durumlarda bu belirtilerin uzaması ‘post travmatik stres bozukluğuna’ işaret edebilir. Bu yüzden; bu tarz belirtileri çok yoğun yaşıyorsak ya da olayın üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen yine bu tarz belirtiler devam ediyorsa, mutlaka bir psikiyatri uzmanına başvurmanızı öneririm" diye konuştu.

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