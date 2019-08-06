Son zamanlarda sıklıkla konuşulan bu kuru yemişin ne olduğunu anlayabildiniz mi?

Türkiye'de son dönemde popüler olmaya başlayan bu kuru yemişin ismi 'Brezilya cevizi'... Güney Amerika'da yaygın olarak tüketilen bu kuru yemişin faydalı ise saymakla bitmiyor.

Brezilya cevizi nedir?

Ülkemizde kolaylıkla bulunabilen Brezilya cevizi Güney Amerika’nın Amazon bölgesinde, oldukça yüksek, 50 metreye ulaşabilen ağaçlarda yetişir. Biyolojik ismi Bertholletia excelsa olan ağacın ismi, yemişle aynıdır. Amazon Yağmur Ormanları’nın en büyük ağaçları arasındadır. Ağacı 500 yıl yaşayabilir. Brezilya’da bu ağaçların kesilmesi yasadışıdır. Olgunlaşan meyveler oldukça serttir. Ağaçtan düşen meyveler ağacın altından geçen araç ve yayalar için tehdit oluşturur. Akarsulara karışan meyveler su borularını tıkayabilir.

Adında Brezilya geçmesine rağmen bu yemişin en büyük ihracatçısı Bolivya’dır. Kuzey Amerika’da 1970’li yıllardan önce bu yemişe “zenci ayak parmağı” da denmekteydi. Irkçı bir ifade olması nedeniyle bu ifadenin kullanımı zamanla terk edildi.

Bu lezzetli yemişin faydaları nelerdir?

Anti-kanser ürünü

Yapılan araştırmalar sonucunda kanserli hücrelerin tedavisinde son zamanlarda yüksek oranda selenyum kullanıldığını göstermektedir. Cornell Üniversitesi ve Arizona Üniversitesi’nde ortak yürütülen bir çalışmada selenyum ile kanserli hastalıklarda %39 ile %63 oranında yendikleri gözlemlenmiştir.

Kalp dostu

Özellikle sigara kullanan bireylerin kalp krizi geçirme oranlarının fazla olduğu biliniyor. Selenyum ile bunu da önlemek mümkün. Tabii ki sigara içmeye devam ederseniz çok zor. Bununla beraber inme, felç ve kalp krizi gibi hastalıklarında önüne geçiyor.

Tiroid için önemli

Münih Üniversitesi ve ülkemizde de Ege Üniversitesinde yapılan araştırmalar selenyum mineralinin tiroid hastalarına iyi geldiği ortaya çıkmıştır. Ege Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı uzmanlarının başlattığı ve 2 yıl süren ve Avrupa Tiroit Kongresi’nde de sunumu yapılan araştırmaya göre selenyum takviyesi bu hastalıkların tedavisinde %50 oranında başarı sağlamıştır.

Şekeri önlüyor

Dr. Çağrı Delilbaşı’nın yönettiği araştırmaya göre, selenyum diyabete bağlı gelişen bozuklukları büyük oranda düzelttiği ortaya çıkmıştır.

Kısırlık tedavisinde önemli

Amerika’da yayınlanan Science bilim dergisinde yazan bilimsel bir makaleye göre selenyumun erkeklerde kısırlığı önlediği ortaya çıkmıştır. Araştırma sonuçlarına göre selenyum, proteini harekete geçirerek sperm hücrelerinin oksitlenmesini engelliyor ve kalitesini artırıyor.

Güçlü bağışıklık sistemi

Selenyum, vücuda kendisini zararlı bakterilerden ve aynı zamanda kanser hücrelerinden korumada yardımcı olurken aynı zamanda bağışıklık sistemi için de inanılmaz faydalıdır.

E vitamini deposu

E vitamini açısından çok güçlü bir kaynak olan bu ceviz başlı başına bir E vitamini deposu. Bu ve yukarıdaki tüm faydalarını deneyimlemek için her gün 5-6 tane yiyebilirsiniz.

Kaynak: meraklimelehat.com