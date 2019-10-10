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Son yılların en büyük hacker çetesi çökertildi: Altından FETÖ çıktı

Deep WeB sistemiyle dolandırıcılık yapan çetenin hackerlarını eğiten FETÖ’cü eski pilotun, paraları da örgütteki eski askerlere maaş olarak dağıttığı belirlendi.

10 Ekim 2019 Perşembe 10:21
Son yılların en büyük hacker çetesi çökertildi: Altından FETÖ çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta düzenledikleri operasyonda aralarında çocukların da bulunduğu son yılların en büyük hacker çetesini çökertti. İncelemede, hackerlerin ‘Deep WeB’ sistemiyle veri tabanına girdikleri kargo şirketlerinin müşteri bilgilerine ulaştıklarını, ardından da hesaplarını boşalttıklarını belirlendi. İlk operasyonda Türkiye yazılım birincisi B.E. dahil olmak üzere 14 şüpheli gözaltına alındı. İkinci operasyonda ise yaşı küçük iki çocukla bir birlikte 5 kişi daha gözaltına alındı. Hackerler arasında Türk Hava Kuvvetleri'nden atılan FETÖ'cü üsteğmen Yalçın Y. de gözaltına alındı. 
  
Yalçın Y.’nin havacı pilot olması yanı sıra bilişim konusunda da uzman olduğu tespit edildi. Y.’nin küçük yaşta çocukları hacker olarak eğittiği ortaya çıktı. Soruşturmayı genişleten polis, ‘Devrim’ kod adını kullanan Yalçın Y.’nin paraları da kendisi gibi TSK’dan atılan FETÖ’cü eski askerlere maaş olarak dağıttığı tespit edildi. Yalçın Y.’nin hesap hareketlerinde, FETÖ soruşturması kapsamında TSK’dan ihraç edilen 27 şüpheliye aylık 5 bin TL maaş bağladığını belirledi.  
 

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 10:21
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Kargo
  4. hacker
  5. FETÖ
  6. Deep Web
  7. eski pilot
  8. GÜNCEL Haberleri

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