Son yılın en büyük satışı! Asıl rekor geliyor

Koronavirüs salgını ekonomileri bir hayli etkiledi. Başta turizm sektörü olmak üzere, birçok sektör derinden yaralandı. Turist sayıları düştü, gelirler eridi. Ancak koronavirüse karşı alınan önlemler ve artan aşılama çalışmaları umutları arttırdı. Geçen yılın mart ayından bu yana evlerinde kalan, tatil yapamayan insanlar da bu yaz için planlarını hızlandırdı. Bu durum seyahat acentelerinin verilene de yansımaya başladı. Şu anda yabancı turistlerin gelmesi noktasında istenilen seviyeye ulaşılabilmiş olmasa da artan yerli turist talebi otellere moral oldu. Geçtiğimiz günler Antalya’da bir grup gazeteciyle bir araya gelen Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, sektörde yaşananlar hakkında bilgi verdi.

3 katı satış

“Geçen yıl 1 Haziran’a kadar sadece bu konu üzerinde çalıştık. 11 Kasım’da 2021’de ise erken rezervasyon satışlarına başladık. Bu dönemi de çeşitli kampanyalarlar geçirdik. Şubat sonuna kadar satış yapıldı ve sonrasında vaka sayıları artmaya başladı. Satışlarda gerileme yaşandı. Ancak bu dönemde aşı ne kadar önemliyse güzel bir tatilin de ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. İnsanlar evlerinde sıkıldı. Bu durumda yola çıkarak insanların bu sene daha fazla tatile ihtiyaç duyacağını düşünüyoruz. Veriler de bunu gösteriyor. Neyle karşılaşacağımızı 15 Haziran’dan sonra tam olarak göreceğiz ama iç pazardan yoğun bir satış talebi alıyoruz. Beklentimizin 3 katı satış yaptık. Dönemsel erken rezervasyon kampanyasının son gününde 1000 oda satışı yapacağımızı tahmin ederken 3 bin 200 oda satışı yaptık. Satışlarımızı hala çeşitli kampanyalarla devam ediyor” dedi.

Geçen yıl otellerin sadece yüzde 50’sinin açıldığına dikkat çeken Mete Vardar, “2020 sezonunun ardından, bu yıl artık ayakta kalma savaşı veriyoruz. Eğer normalleşme beklendiği gibi giderse, aşılanma artarsa, sektörün son 50 yılın en büyük iç pazar satış rakamını yakalayacağını düşünüyoruz. Bunu Jolly olarak söylemiyoruz. Diğer firmalar da gelişmelerden memnun. Çok iyi giden bir sezonda, iç pazar, otellerin yüzde 30’unu doldurabilir. Sadece yerli turist otellerin açılması ve dolmasında çok etkili değil, gelen her bir turist çok önemli. Rus pazarı olmazsa açamam diyen oteller var” diye konuştu. Eskiden 3 ayda bir bütçe yaptıklarını, şu anda ise haftalık bütçelerle ilerlediklerine vurgu yapan Vardar, “Örneğin 17 günlük tam kapanma dönemi kararı çok geç açıklandı. Bir gün önce değil de 1 hafta önce açıklansaydı oteller dolacaktı. Biz bir günde 17 günlük otel paketlerinden 2 bin 800 adet sattık. Seyahat acenteleri ve oteller üzerinden yapılan rezervasyonlarda yüzde 30’un üzerinde büyüme bekliyoruz” dedi.

940 Milyon TL ciro bekliyoruz

İÇ pazarın hep kriz dönemlerinden daha fazla öne çıktığını belirten Mete Vardar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ayda bir görüştüğümüz otellerle her gün görüşmeye başladık, fiyatlar gayet iyi gidiyor. Erken rezervasyonun son dönemini yaşıyoruz. Bu yılın doluluklarında iç pazar kontenjanının azalmayacağını düşünüyorum. 1000 tesisin yüzde 50’si yarı kapasitesi açıldı. Şu anda açılmak için kararını vermeyen tesislerle ciddi bir çalışma yapıyoruz ve katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sezonu uzatmaya çalışıyoruz. Bu yıl 370 bin kişiye tatil satmayı hedefliyoruz. Ciromuzun ise 940 milyon TL olmasını bekliyoruz.” Geçen yıl yaşanan iptaller nedeniyle bir hayli zorlandıklarını vurgulayan Mete Vardar, “Her şeyimizi bankalara verdik, müşteriye olan borçlarımızı ödedik. Biz devletin gücünü arkamıza alıp tüketenlerden değil milletimizin gücünü arkamıza alıp üreten bir şirketiz” dedi. Vardar, turizm sektörüne hibe verilmesi gerektiğini ayrıca kısa çalışma ödeneği uygulamasının da uzatılması gerektiğini dile getirdi.

Ödeme şekli ile güven verdik

2021 erken rezervasyon kampanyasını 11 Kasım 2020’de başlattıklarını söyleyen Mete Vardar, “Belirsizlik nedeniyle misafirlerde oluşan güvensizliği ise ödeme şekliyle aştık. Misafirden tatil parasının 4’te birini peşin alıyor, geri kalan kısmını ise tatile 72 hatta 24 saat kala tahsil ediyoruz. Kasım ayında başlattığımız kampanya yoğun talep geldi ve satışlar arttı” dedi. İç pazarda fiyatların 7 Haziran’dan sonra yüzde 40 artacağını kaydeden Vardar, 2022 yılında dış pazarın tam olarak açılacağı için iç pazarda fiyatların daha da yükselebileceğini vurguladı.

(Hürriyet)