Son veriler yayınlandı: Vefat sayısında korkunç rakamlar

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 8 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı.

İşte, Türkiye'de 8 Aralık koronavirüs hasta, vaka ve vefat sayıları tablosu...

TEST SAYISI: 201.219

VAKA SAYISI: 33.198

HASTA SAYISI: 6.593

VEFAT SAYISI: 211

İYİLEŞEN SAYISI: 5.245

7 Aralık koronavirüs verileri

TEST SAYISI: 196.902

VAKA SAYISI: 32.137

HASTA SAYISI: 6.420

VEFAT SAYISI: 203

İYİLEŞEN SAYISI: 5.017

Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 6.420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak.