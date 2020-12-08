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Sağlık Son veriler yayınlandı: Vefat sayısında korkunç rakamlar
Sağlık

Son veriler yayınlandı: Vefat sayısında korkunç rakamlar

Türkiye'de bugün koronavirüs salgını nedeniyle 211 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 19:30:00 -
Son veriler yayınlandı: Vefat sayısında korkunç rakamlar

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 8 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı.

İşte, Türkiye'de 8 Aralık koronavirüs hasta, vaka ve vefat sayıları tablosu...

TEST SAYISI: 201.219
VAKA SAYISI: 33.198
HASTA SAYISI: 6.593
VEFAT SAYISI: 211
İYİLEŞEN SAYISI: 5.245

7 Aralık koronavirüs verileri

TEST SAYISI: 196.902
VAKA SAYISI: 32.137
HASTA SAYISI: 6.420
VEFAT SAYISI: 203
İYİLEŞEN SAYISI: 5.017

Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 6.420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak.

 

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