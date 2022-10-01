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Siyaset Son sürat istismar! İşte böyle olur Mustafa Kemal'in memuru
Siyaset

Son sürat istismar! İşte böyle olur Mustafa Kemal'in memuru

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "M. Kemal istismarcıları!" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2022-10-01 11:01:00 -
Son sürat istismar! İşte böyle olur Mustafa Kemal'in memuru

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, türlü rezillikler sonrası görevden alınan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın Mustafa Kemal istismarını eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Hani bilmiyor olsak.

Yaşamamış olsak..

Sadece geçmiş yıllarda yaşadıklarımızla değil..

Hâlâ nasıl bir inatla, nasıl bir kindarlıkla, nasıl bir nefretle üzerimize üzerimize geldiklerinin an be an içinde olmasak..

Ben dahi, “Ya işe bak.. Kadın TOGO kulelerinin imar kurallarına aykırılığını dile getirdiği için, mesaisine mesai kattığı halde, memurluktan atılmış. Paris’lerde kocası ile boy gösterip, Adalar’da parti genel başkanı kocası ile gezerken, aynı zamanda Diyarbakır’da öğretmenlik yapıyormuş gibi maaş alanlar yıllar sonra kapının önüne ancak konulabildiği Türkiye’de.. Bir başka kadına, herhalde kadın olduğu için, memuriyetten ihraç edilmiş” diyerek, hayretler içinde kalacaktım..

Evet konumuz Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı, aynı zamanda Çankaya Belediyesi’ne memuriyet görevini ifa eder gibi görünüp maaş alan, ama belediyenin kapısından içeri ayda yılda bir giren Tezcan Karakuş Candan.

Dün itibari ile, memuriyetten atıldığının müjdesini vermiş ve demiş ki:

“Bugünden itibaren devlet memuru değilim. Bugünden itibaren, yeminini ettiğim Mustafa Kemal’in memuruyum” dedi.

Yavuz Sultan Selim’e atfedilen bir kıssa vardır..

Yavuz Sultan Selim, rahatsızlığının arttığı bir dönemde, yıllardır hep yanında olan doktoru Hasan Can’a hasta yatağında sorar:

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