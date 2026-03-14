Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tel Aviv bu ışıltılı hayatı siz seçtiniz! Mil-Diyanet Sen’den dikkat çekici Tel Aviv paylaşımı…

Mil-Diyanet Sen’in Gazze’nin ardından İran’a saldırarak adeta dünyayı ateşe veren İsrail’in başkenti Tel Aviv’in İran füzeleriyle yandığı görüntülere ilişkin paylaşımı oldukça dikkat çekti.

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül’ün, Tel Aviv’de patlayan İran füzelerine ilişkin görüntüler eşliğinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ortadoğu’da yıllardır masum sivillerin kanı üzerinden siyaset yapan, işgal, saldırganlık, katliam ve soykırımı devlet politikası hâline getiren Siyonistlerin, bugün kendi topraklarında yaşanan gelişmeler karşısında şaşkınlık yaşamaları samimi değildir. İran tarafından Tel Aviv’e yönelik gerçekleştirilen füze saldırıları da, uzun süredir bölgede sürdürülen saldırgan politikaların ardından gelen bir misilleme olarak değerlendirilmelidir. Mazlum coğrafyalarda acıya sebep olan hiçbir güç, yaptığı saldırıların karşılıksız kalacağını düşünmemelidir” ifadelerine yer verildi.

“İSRAİL KINAMADAN DEĞİL, SADECE GÜÇTEN ANLAR”

Gül, şöyle devam etti: “Öte yandan bölgede bulunan ABD üslerinin de hedef alınması, saldırgan politikaların yalnızca bir ülkeyle sınırlı olmadığını ve bu politikalara destek veren aktörlerin de artık hesap edilmek zorunda kalacağını göstermektedir. Bugün yaşananlar, yıllardır bölgeyi ateşe atanların attıkları adımların sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalabileceklerini bir kez daha ortaya koymaktadır. Zulüm sürdürülebilir değildir; er ya da geç saldırganlar yaptıklarının karşılığını görür. İsrail kınamadan değil, sadece güçten anlar”

+90 (553) 313 94 23