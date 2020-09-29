Son Sovyet lideri Mihail Gorbaçov'dan Rusya ve ABD'ye çağrı

Son Sovyet lideri Mihail Gorbaçov, kasım ayında ABD'deki seçim yarışını kazanarak ülkeyi yönetecek başkana, şimdiden çağrı yaptı.

ABD’ye Nükleer silahlanma konusunda Vladimir Putin ile görüşme çağrısı yapan Gorbaçov'a göre, şu anki durum endişe verici.

Gorbaçov'a göre, 1980'lerin ortalarında Sovyet-Amerikan ilişkileri, Rusya Federasyonu ile ABD arasındaki ilişkilerden daha karmaşıktı. Ancak, yönetimler krizden çıkmanın bir yolunu bulabildiler, uzlaşabildiler.

Gorbaçov, 'Durum çok endişe verici. Seçimlerin sonucu ne olursa olsun, mevcut durumdan çıkmak için diyaloğu sürdürmeliyiz. Her iki ülkenin başkanlarından daha güçlü bir güce ihtiyacımız var' ifadelerine yer Verdi.

SSCB ve Amerika Birleşik Devletleri’nin işbirliği için Malta Zirvesinin önemi vurgulandı.Mihail Gorbaçov diyalog için Rusya ve ABD’ye çağrıda bulundu.

Gorbaçov o görüşmelerle ilgili, '1980'lerin ortalarında Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler şu anda olduğundan çok daha karmaşıktı. Ancak daha sonra güven, anlayış ve ilişkiler kurarak bir çıkış yolu bulmayı başardık.' ifadelerini kullandı.

Kaynak: star.com.tr