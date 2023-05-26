  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Son seçim sonucunu bilmişti! Hakan Bayrakçı'dan flaş tweet
Gündem

Son seçim sonucunu bilmişti! Hakan Bayrakçı'dan flaş tweet

Yeniakit Publisher
2023-05-26 19:38:00 -
Son seçim sonucunu bilmişti! Hakan Bayrakçı'dan flaş tweet

14 Mayıs'taki seçimlere ilişkin çok yakın anket sonucunu paylaşan SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, 28 Mayıs'la ilgili flaş bir tweet attı.

"SONAR'ın araştırmasına göre 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimini, (oy kullanma oranında ciddi bir farklılık olmaması halinde) Recep Tayyip Erdoğan kazanacaktır." ifadelerini kullanan Bayrakçı, tweetinin devamında şunları kaydetti:

"Çalışmanın gece 00:00’a kadar sonuçlanması halinde oy oranlarını da açıklayacağız."

İşte o paylaşım:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik uyarı: Rehavet olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik uyarı: Rehavet olmaz

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik uyarı: Rehavet olmaz

HDP ve Kandil'den Kılıçdaroğlu'na 'örtülü destek' kararı
HDP ve Kandil'den Kılıçdaroğlu'na 'örtülü destek' kararı

Gündem

HDP ve Kandil'den Kılıçdaroğlu'na 'örtülü destek' kararı

Kandil'den emir geldi... HDP ikinci tur kararını açıkladı
Kandil'den emir geldi... HDP ikinci tur kararını açıkladı

Siyaset

Kandil'den emir geldi... HDP ikinci tur kararını açıkladı

"4 yıldır HDP önünde evladımı istiyorum diye haykırıyorum"
“4 yıldır HDP önünde evladımı istiyorum diye haykırıyorum”

Gündem

“4 yıldır HDP önünde evladımı istiyorum diye haykırıyorum”

Kılıçdaroğlu önüne gelene söz verdi! Irkçı Zafer Partisi ile terör sevici HDP'nin kayyım kavgası büyüyor
Kılıçdaroğlu önüne gelene söz verdi! Irkçı Zafer Partisi ile terör sevici HDP'nin kayyım kavgası büyüyor

Siyaset

Kılıçdaroğlu önüne gelene söz verdi! Irkçı Zafer Partisi ile terör sevici HDP'nin kayyım kavgası büyüyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23