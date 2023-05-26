Son seçim sonucunu bilmişti! Hakan Bayrakçı'dan flaş tweet
14 Mayıs'taki seçimlere ilişkin çok yakın anket sonucunu paylaşan SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, 28 Mayıs'la ilgili flaş bir tweet attı.
"SONAR'ın araştırmasına göre 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimini, (oy kullanma oranında ciddi bir farklılık olmaması halinde) Recep Tayyip Erdoğan kazanacaktır." ifadelerini kullanan Bayrakçı, tweetinin devamında şunları kaydetti:
"Çalışmanın gece 00:00’a kadar sonuçlanması halinde oy oranlarını da açıklayacağız."
İşte o paylaşım: