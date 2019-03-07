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Son seçim anketleri yayınlandı! İşte Büyükşehirlerde son durum

Yerel seçimlere az bir süre kala ORC Araştırma şirketinin yayınladığı son seçim anketine göre, AK Parti ve Cumhur İttifakı seçimleri önde götürüyor.

07 Mart 2019 Perşembe 12:34
Son seçim anketleri yayınlandı! İşte Büyükşehirlerde son durum

İstanbul, İzmir, Adana, Eskişehir ve Antalya’da 31 Mart yerel seçimlerini kim kazanacak? Seçimlerin gerçekleşmesine kısa bir süre kala ORC Araştırma Şirketi’nin gerçekleştirdiği yerel seçimlere yönelik son anketi yayınlandı. AK Parti ve Cumhur İttifak’na destek büyük. İşte anketin sonuçlarıİşte 31 Mart yerel seçim öncesi son seçim anketi...

İstanbul'da Binali Yıldırım rahat kazanacak mı?

Seçimde sonucu en çok merak edilen kentlerin başında hiç kuşkusuz ki İstanbul geliyor. Yapılan araştırmaya göre; Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun yarıştığı İstanbul'da, aradaki fark 4 puanın üzerinde. Ankete katılanların yüzde 50,9'u tercihini Binali Yıldırım'dan yana kullanırken,Ekrem İmamoğlu'nu tercih edenlerin sayısı yüzde 46,6 olarak belirlendi.

Eskişehir'de Cumhur İttifakı çıkışa geçti

Eskişehir'de yapılan araştırmaya katılanların yüzde 49,6'lık kesimi "Kime oy vereceksiniz?" sorusunaYılmaz Büyükerşen yanıtını verirken, AK Parti'nin Adayı Burhan Sakallı'yı tercih edeceklerin oranı yüzde 48,5 oldu. Son durum Cumhur İttifakı'nın Eskişehir'de büyük bir atak yaptığını gösterdi.

Antalya’da AK Parti rahat

Bir dönem CHP'nin kalesi olarak gösterilen, ancak 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'nin kazandığı Antalya'da yine Menderes Türel seçim yarışını önde götürüyor. Antalya son seçim anketine göre Menderes Türel yüzde 48.9 ile önde.

İzmir'de HDP destekçisi Soyer önde!

Aday belirleme sürecinde en çok tartışılan illerin başında gelen İzmir'de CHP'nin Adayı Tunç Soyer'in, önde olduğu görülüyor.

Adana'da Cumhur İttifakı önde

2014 yerel seçimlerinde MHP'nin yüzde 33'lük oy oranıyla ipi göğüslediği Adana'da MHP Adayı Hüseyin Sözlü yarışı farklı önde götürüyor.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:34
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Eskişehir
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  6. Yerel seçimler
  7. Seçim anketleri
  8. Cumhur İttifakı
  9. Millet İttifakı
  10. AK Parti
  11. MHP
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  13. CHP
  14. Saadet Partisi
  15. İYİ Parti
  16. anket sonuçları

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