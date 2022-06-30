Son seçim anketini açıkladılar! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

AK Parti'nin yaptırdığı seçim anketine göre Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın rakiplerinden açık ara önde olduğu belirtildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Özhaseki, AK Parti'nin kamuoyunda 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin araştırma yaptığını belirtti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan rakiplerinden açık ara önde"

"Cumhur İttifakı olarak biz bir araya geldiğimizde Cumhurbaşkanımızın oyu, partilerin oyundan daha yüksek." diyen Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 50 üzerinde oyu olduğunu ifade etti:

Cumhurbaşkanımızın ismiyle yapılan anketlerde, çok açık ara Cumhurbaşkanımız önde. Yüzde 50’yi çok rahat geçebiliyoruz.