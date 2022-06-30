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Siyaset Son seçim anketini açıkladılar! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı
Siyaset

Son seçim anketini açıkladılar! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 20223 Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yaptırdıkları anketin sonuçlarını paylaştı. Özhaseki, "Cumhurbaşkanımızın ismiyle yapılan anketlerde, Cumhurbaşkanımız çok açık ara önde." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 23:49:00 -
Son seçim anketini açıkladılar! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

AK Parti'nin yaptırdığı seçim anketine göre Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın rakiplerinden açık ara önde olduğu belirtildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Özhaseki, AK Parti'nin kamuoyunda 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin araştırma yaptığını belirtti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan rakiplerinden açık ara önde"

"Cumhur İttifakı olarak biz bir araya geldiğimizde Cumhurbaşkanımızın oyu, partilerin oyundan daha yüksek." diyen Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 50 üzerinde oyu olduğunu ifade etti:

Cumhurbaşkanımızın ismiyle yapılan anketlerde, çok açık ara Cumhurbaşkanımız önde. Yüzde 50’yi çok rahat geçebiliyoruz.

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Yorumlar

Berat

Bas it, denilen it te Zor kazanırdı. Dimi...Ama şer ref yoksunu zır tahoroz kazandı. İstanbul bas itliği doya doya yaşıyo.  Soğan patetes için satılan, şimdi pahalı olmayan birşey yok bu millet ne yapmaz

Ülkücü

Siz yinede kiracılara pazara işçi esnafa sorun derim. Enflasyon inmezse süpriz olur
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