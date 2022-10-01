Son seçim anketinde bomba sonuçlar! Muhalefetin ayarları fena bozulacak

2023 Haziran seçimlerine artık sadece 8 ay kaldı. Partiler şimdiden kamuoyu araştırma şirketleri ile sokağın nabzını tutmaya başladı. Kamuoyunda son seçim sonuçlarını en yakın tahmin eden araştırma şirketlerinin de aralarında bulunduğu birçok firmanın elindeki sonuçları sizler için derledik. Optimar, Areda-Survey, GENAR ve EDAR Araştırma Şirketlerinin yaptığı son seçim anketi belli oldu.

Herkesin merak ettiği "Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alıyor, ve hangi isim cumhurbaşkanı seçiliyor?" sorusuna şirketlerin verdiği yanıta göre AK Parti yine birinci parti seçilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeniden Cumhurbaşkanı seçiliyor. Anketlerde dikkat çeken sonuçlardan biri de İYİ Parti'deki oy kaybı ve Yeniden Refah Partisi'ndeki oy artışı oldu.

İşte sizin için derlediğimiz son anket sonuçları:

Optimar'ın son seçim anketi

Optimar Araştırma Şirketi'nin paylaştığı son ankete göre sonuçlar:

Şirket, 12-15 Ağustos'ta Türkiye genelinde 2 bin kişiye hem hangi partiye hem de hangi adaya oy vereceğini sordu.

Erdoğan açık ara birinci

Anketin Cumhurbaşkanlığı ayağında zirveyi yüzde 36.48'lik oy oranıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan aldı.

Cumhurbaşkanı'nı sırasıyla yüzde 14.67 ile Mansur Yavaş, yüzde 14.57 ile Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 9.52 ile Selahattin Demirtaş, yüzde 8.30 ile Devlet Bahçeli, yüzde 7.62 ile Meral Akşener, yüzde 3.73 ile de Ekrem İmamoğlu takip etti.

Optimar'a göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? sorusuna verilen yanıtta Cumhurbaşkanı Erdoğan rakiplerine resmen fark attı.

AK Parti'nin son oy oranı

Ankette siyasi partilerin son oy oranlarına da yer verildi. Ankette AK Parti yüzde 37.2 oy alırken, AK Parti'yi sırasıyla yüzde 26 ile CHP, yüzde 10 ile İYİ Parti, yüzde 9.9 ile HDP, yüzde 9.5'le de MHP takip etti.

Areda-Survey'in son seçim anketi

Areda Survey'in 23-27 Ağustos 2022'de 26 ilde toplam 2000 kişiyle yaptığı ankette "Bu Pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna katılımcıların verdiği cevaplar şu şekilde;

AK Parti yine birinci

Areda-Survey'in son seçim anketine göre AK Parti yine diğer partilere göre açık ara önde görülüyor. Ankete göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 36,6.

İYİ Parti'de kan kaybı

Yazımızın başında belirttiğimiz gibi İYİ Parti'nin oylarında ciddi bir düşüş görülüyor. Son aylarda yapılan anketlere göre yüzde 20'lere kadar çıkartılan İYİ Parti'nin, HDP'nin de altında inerek yüzde 11,0 olarak gözükmesi dikkat çekti.

Yeniden Refah Partisi oyunu artırıyor

Yeniden Refah Partisi'nin diğer birçok partiyi geçerek MHP'den sonra yüzde 1,6 ile 6. sırada yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Her iki ittifak kıyaslandığında ise Cumhur ittifakının adayının, Millet İttifakı adayına göre önde olduğu görülüyor.

Genar Araştırma

GENAR Araştırma Merkezi Başkanı İhsan Aktaş, elindeki son verileri canlı yayında açıkladı.

AK Parti yine yükselişe geçti

AK Parti'de ciddi toparlanmalar olduğunu belirten Aktaş, ''Türkiye'de veriyi en çok kullanan firmayız. Yaklaşık 2 aydır bir süreç takip ediyoruz. Son zamanlarda gördük ki, AK Parti'nin kayıpları geçici kayıplar. Ciddi anlamda toparlanmalar başladı. Biz de bu toparlanmaları görünce 10 günlük arayla araştırmalar yapmaya başladık. Şimdi ilk etapta 35-36-37 hatta bazı araştırmalarda 39 gözükmeye başladı'' ifadelerini kullandı.

CHP'nin oyları düşüşte

Küçük partilerin oylarının kalmayacağını savunan Aktaş, ''Muhalefet cephesinde ilginç şeyler oldu. CHP bir dönem 27'ye kadar çıkmıştı. Ben bu süreci ilginç bir şekilde takip ediyorum. CHP'nin sınırı 22 ile 25 arası. CHP 22'lere kadar geriledi. Küçük partiler yani 4 partinin toplam oyu yüzde 4 etmiyor şu an. Küçük partilerin oyları kalmayacak. Yeniden Refah Partisi 1,7'lerde, Zafer Partisi de buna yakın oy alıyor.'' diye konuştu.

Edar araştırma şirketi

EDAR Araştırma'nın 3-19 Eylül tarihleri arasında 1970 kişiyle yapılan anket sonuçları, kararsızlar dağıtıldıktan sonra şöyle:

AK Parti yüzde 37.8

CHP yüzde 22.4

İyi Parti yüzde 11.2

HDP yüzde 10.6

MHP yüzde 7.2

Zafer Partisi yüzde 3.6

DEVA yüzde 2.7

Yeniden Refah Partisi yüzde 1.6

İmamoğlu parti kurarsa oy verir misiniz?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "parti kurma" girişimi de vatandaşa soruldu... "İmamoğlu parti kurarsa oy verir misiniz?" sorusuna halkın yüzde 36.6'sı "evet" derken, yüzde 40.9'u "hayır" cevabı vermiş. Yüzde 22.5'i ise kararsız.

Mansur Yavaş'a destek azalıyor

"Yavaş cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz?" sorusuna verilen yanıtlara göre "Evet" diyenlerin oranı sadece yüzde 10.1, "hayır" diyenler ise yüzde 67.3, diğerleri ise kararsız.

MetroPOLL Araştırma'dan muhalefete Erdoğan uyarısı: O bir seçim kazanma makinası

Erdoğan'ı devirmek için HDP ile İttifak yapmaktan başka şansınız yok diyen muhalif araştırma şirketi Metropol'ün sahibi Özer Sencar;

Hiç kimse Erdoğan karşısında seçimi çantada keklik görmesin. Erdoğan bir seçim kazanma makinesidir. Atatürk'ten sonra gelmiş geçmiş en güçlü siyasetçidir Erdoğan" ifadelerini kullandı.