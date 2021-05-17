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Siyaset Son seçim anketi sonuçları | Bugün seçim olsa kim kazanır? Cumhurbaşkanı adayları anket sonuçları
Siyaset

Son seçim anketi sonuçları | Bugün seçim olsa kim kazanır? Cumhurbaşkanı adayları anket sonuçları

2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anketi. Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? Bugün seçim olsa hangi parti daha çok oy alır? Cumhurbaşkanı seçim sonuçları vatandaşlar tartından sorgulanıyor. CHP, İYİ Parti, SP ve terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin oluşturduğu Millet İttifakı, terör partisi HDP’yi küstürmemek için iki bakanlığın HDP’ye verileceği CHP’li isimler tarafından dillendirilmeye başlamasıyla Millet İttifakı’nın Bahçeli’nin deyimi ile ne kadar ‘zillet’e düştüğünü gösteriyor. Millet ittifakının kirli işbirliği devam ederken, bir yandan da bugün seçim olsa hangi parti ve hangi aday daha çok oy alır? merak ediliyor. İşte son seçim anket sonuçları.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 10:53:00 - 2021-05-17 11:05:18
Son seçim anketi sonuçları | Bugün seçim olsa kim kazanır? Cumhurbaşkanı adayları anket sonuçları

Millet İttifakı'nın iki ortağı; CHP ve İYİ Parti'den peş peşe erken seçim çağrısı geldi. Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesaplarından açıklama yaparak erken seçim çağrısında bulunduklarını belirttiler. Kılıçdaroğlu, "Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim, hemen." ifadelerini kullandı. Millet İttifakının sıklıkla erken seçim çağrısının altında yatan kirli oyun da ortaya çıktı. Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek, katıldığı bir televizyon programında, terör partisi HDP’nin Millet İttifakı içinde tutulması için iki bakanlığının terör destekçisi partiye verileceğinin açıklaması Millet İttifakının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı devirmek için teröristlerle iş birliği yapacak kadar acınacak duruma düştüğünün göstergesi olarak yorumlayanlar var. 

Son seçim anket sonuçları

Abdulkadir Selvi Hürriyet'teki köşesinde son seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar'ın 22-30 Nisan tarihleri arasında yapmış olduğu anket sonuçlarını kaleme alan Selvi, "en beğenilen siyasetçiler" anketindeki değişikliklere dikkat çekti. Selvi; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 29.3’le ilk sırada yer aldığını, Mansur Yavaş'ın 13.4, Ekrem İmamoğlu'nun da 8.9 ile ilk 3'te yer aldıklarını yazdı.

Ankette “Sizce ekonomik sorunu kim çözer?” diye sorulduğunda halkımız muhalefet çözer demiyor. AK Parti çözer diyor. Ankete katılanların yüzde 35.4’ü “AK Parti çözer” diyor. CHP diyenlerin oranı ise yüzde 18.2’de kalıyor. CHP’ye oy vereceğini beyan edenlerin tamamı dahi “CHP çözer” demiyor. Üçüncü sırada ise 6.2’yle İYİ Parti geliyor.

 

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