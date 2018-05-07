Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

Son seçim anketi açıklandı

Optimar düzenlediği son anket sonuçlarını açıkladı. Ankete göre; kararsızlar dağıtılmadan soruya yanıt veren katılımcıların yüzde 51'i Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceklerini belirtti. Kararsızların oranı dağılınca ise bu oran yüzde 53'leri buluyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:08
Son seçim anketi açıklandı

Optimar Araştırma seçime yönelik düzenlediği son anket sonuçlarını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada; 27 Nisan-2 Mayıs 2018 tarihleri arasında, 26 ilde 2 bin 107 kişi ile gerçekleştirdiği araştırmada katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi. Kararsızlar dağıtılmadan soruya yanıt veren katılımcıların yüzde 51'i Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceklerini belirtti.

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE: 52,4

Katılımcılara aynı araştırmada, "AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na oy verir misiniz?" sorusu soruldu. Kararsızlar dağıtılmadan, Cumhur İttifakı'na oy vereceğini söyleyen katılımcıların oranı yüzde 52,4 olarak ortaya çıktı.

ERDOĞAN'IN ŞAHSİ OYU YÜZDE 53

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir; konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede; "Kararsızlar dağıtılmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 51. Bu oran 2013 yılından beri yapmış olduğumuz araştırmalardaki Erdoğan'ın yüzde 51-53 arasındaki şahsi oyunu teyid ediyor. Diğer taraftan araştırmaya katılanların da yüzde 9,7'sinin de henüz karar vermediğini görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı için yüzde 9,7'lik kesimin kimden tarafa karar vereceği aradaki farkın kesinleşmesi açısından belirleyici olacak. Yüzde 52,4'lük bir kesim Cumhur ittifakına oy vereceğini belirtirken, yüzde 10,3'lük bir kesimin de kararsız olduğu görülmektedir. 24 Haziran seçimleri parlamento çoğunluğunu elde etmek açısından adayların belirlenmesi, partilerin seçim kampanyaları, parti teşkilatlarının sahadaki aktif çalışması seçimin kaderini belirleyecek" dedi.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:08
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. AK Parti
  3. MHP
  4. Cumhur İttifakı

YORUM YAZ

  • AliAli2 sa önce
    Her gün son seçim anketi görmekten biktik.
  • hakanhakan2 sa önce
    Seçim sonuçları nasıl düştü ilginç daha geçen hafta yüzde 60 idi ittifak
  • Sadi GünçSadi Günç2 sa önce
    Bir akparti seçmeni olarak şu konuda dürüst olalımki kaybedeceğiz. Çok ciddi ekonomik adımlar atmalıydık. Bizler şimdi seçimden sonra bu şoku nasıl atlatırız bunun planlarını yapıyor olmamız gereklidir.
  • şuurluşuurlu2 sa önce
    baraj maraj yok saadet meclise milligörüş iktidara
  • Ruhi Ruhi 1 sa önce
    muharem kazanacak kemal dervisi cagirip ekonomiyi düzeltecek diyor birde akpliyim yazmis bizde inandik deyelim chpli saadetci arkadasimiza birde fatih erbakanin saçma yorumlarini buraya yazmis hadi hadi adam oldunuz adam
  • bozkurt1071bozkurt10711 sa önce
    Ben başkanlıkta oyu Reise ama parlemontoda akp-mhp ye asla vermeyeceğim ve benim gibi düşünen bayağı bir kişi var ülkede
  • Oflu TuncayOflu Tuncay2 sa önce
    Reis in oyu zaten %53......
  • alivelialiveli2 sa önce
    "Bir akparti seçmeni olarak" söze başlayanları gördükçe, Levent Gültekin ile şahsen tanıdığım "fetöcü"ler geliyor aklıma. Ne de olsa yazılımlar ortak!
  • Erhan NCErhan NC2 sa önce
    .... İnşeALLAH toparlanırız bu zor günleri atlatırız
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Fransızlar batıyor! Air France tarihten siliniyor
  1. Fransızlar batıyor! Air France..
  2. Çocuklarda marka takıntısına dikkat!
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine..
  4. THY'den bir ilk daha!
  5. Meral Akşener Bağcılar'da!
  6. Japon devi üretimi bırakıyor!
  7. İşte CHP-HDP kardeşliği
  8. Karamollaoğlu'na destek mi veriyor?..
  9. AK Parti'li vekil canlı yayındayken..
  10. AK Parti'de düğün heyecanı! İki isim..
  11. Kenan Sofuoğlu kimdir? Erdoğan neden..
  12. Bomba denilince başkası kaçar bizim..
  13. Türkiye 2. sıraya yükseldi
  14. Soğan deyip geçmeyin! Bir sağlık iksiri
  15. Diyarbakır'da öğrenci servisi..
  16. Sivas'ta kazan patladı halk dağılan..
  17. Damadın şansızlığı nikaha engel olamadı
  18. Pişkin hırsızlardan gazetecilere şok!..
  19. Aydın Doğan Türkiye'ye dönüyor!
  20. 24 Haziran AK Parti Mersin..
Kuveyt Türk
Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
Türklere böyle seslendi: Ülkeme gelin ve beni arayın
Türklere böyle seslendi: Ülkeme gelin ve beni arayın
ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı