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Son şampiyon Sırbistan, Romanya’ya şans tanımadı

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası son 16 mücadelesinin ilk maçında Sırbistan, Romanya’yı 3-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

01 Eylül 2019 Pazar 18:42
Son şampiyon Sırbistan, Romanya’ya şans tanımadı

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası son 16 mücadelesinin ilk maçında Sırbistan, Romanya’yı 3-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.


Ankara Arena’da oynanan mücadelede son şampiyon Sırbistan, Romanya’ya 25-20, 25-17 ve 25-23 setlerle üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi. Azerbaycan-Bulgaristan maçının kazananı Sırbistan’ın rakibi olacak. Romanya ise bu yenilgi ile şampiyonaya veda etti.



Salon: Ankara Arena


Hakemler: Agnieszka Michlic, Ilaria Vagni


Sırbistan: Blagojevic, Veljkovic, Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Bjelica, Boskovic, Mirkovic, Aleksic, Milenkovic, Pusic (L), (Silvijia Popovic)


Romanya: Balintoni, Budai-Ungureanu, Onyejekwe, Buterez, Trica, Fales, Iancu, Baciu, Rogojinaru, Rus, Albu (L), (Tucmeanu, Ciucu)


Setler: 25-20, 25-17, 25-23


Süre: 1 Saat 11 Dakika (24,23,24)

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 18:42
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