Son şampiyon Galatasaray 99 gün sonra taraftarının huzurunda

Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan son şampiyon Galatasaray, 99 gün aradan sonra taraftarının huzuruna çıkacak. Süper Lig'in 2017-2018 sezonu şampiyonu Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Göztepe'yi ağırlayacak. Mücadele 19 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlarken maçı, Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak.

SON 10 MAÇTA 1 YENİLGİSİ VAR

Galatasaray, Göztepe maçıyla birlikte 99 gün sonra taraftarının huzuruna çıkmış olacak. En son 2017-2018 sezonunun 33. haftasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta seyircisinin önüne çıkan sarı-kırmızılılar, Ankaragücü maçının ardından ligdeki ikinci mücadelesinden de galibiyetle ayrılarak ligin ilk haftalarında kaza yapmak istemiyor. İki ekibin arasında oynanan maçlara bakıldığında, Galatasaray'ın rakibi karşısında büyük üstünlüğü bulunuyor. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 61 karşılaşmanın 34'ünü Galatasaray kazanırken, Göztepe'nin 12 galibiyeti bulunuyor. 15 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın sahasındaki 30 maçta ise İzmir ekibinin yalnızca 3 galibiyeti var. 9 karşılaşma berabere biterken, Galatasaray 18 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Göztepe'nin güçlü rakibi karşısındaki son galibiyeti ise 2001-2002 sezonundaydı. İzmir ekibi, sahasındaki maçtan 2-0 galip ayrılmıştı. Bu maçın ardından oynanan 4 karşılaşmada ise Galatasaray, rakibine puan kaptırmadı.

RODRIGUES SAKATLANDI

Galatasaray'da antrenman sırasında sakatlanan ve uyluğunda kanama meydana gelen Garry Rodrigues, Göztepe maçında forma giyemeyecek. Bu futbolcunun yanı sıra, Fatih Terim'in gözden çıkardığı Tolga Ciğerci de kadroda olmayacak. Bilindiği gibi gurbetçi oyuncu Almanya'da tedavi olup Türkiye'ye dönmüş ve ağrıları olduğu gerekçesiyle antrenmana çıkmamıştı. Göztepe'de ise zorlu mücadele öncesinde tam 3 cezalı oyuncu bulunuyor. Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Andre Castro ve Andre Poko'nun yanı sıra, karşılaşmanın ardından gösterdiği tepki nedeniyle ceza alan tecrübeli kaleci Beto, Galatasaray deplasmanında cezalı olduğu için oynamayacak.