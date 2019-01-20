Son şampiyon Federer'den Avustralya Açık'a veda - Tek erkeklerde dünya 3 numarası Federer, 4. turda karşılaştığı 14 numaralı seribaşı Tsitsipas'a 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti



İSTANBUL (AA) - Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkeklerde son şampiyonu İsviçreli Roger Federer, 4. turda Yunan Stefanos Tsitsipas'a 3-1 yenilerek elendi. Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın yedinci günü akşam seansında dünya 3 numarası Federer, 4. tur mücadelesinde 14 numaralı seribaşı Tsitsipas ile karşılaştı. Üç saat 45 dakika süren karşılaşmada Federer'i 6-7, 7-6, 7-5 ve 7-6'lık setlerle 3-1 mağlup eden 20 yaşındaki Tsitsipas, adını çeyrek finale yazdırdı. Böylece 37 yaşındaki Federer, daha önce 6 kez şampiyon olduğu Avustralya Açık'ta çeyrek finali göremedi. Tsitsipas, 6 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic'i 6-7, 6-3, 6-2, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 3-2 yenen 22 numaralı seribaşı İspanyol Roberto Bautista Agut'un çeyrek finaldeki rakibi oldu. Günün maçlarının ardından dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal ile ABD'li Frances Tiafoe da çeyrek finalde eşleşti.

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