Son noktayı koydu! Devlet Bahçeli'den Mehmet Şimşek iddialarına cevap

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında konuştu.

Konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e destek veren Devlet Bahçeli, 'yerel halk' ifadesi nedeniyle sarf ettiği eleştirilerin Mehmet Şimşek'e yönelik olmadığını da açıkladı.

MEHMET ŞİMŞEK'E SAHİP ÇIKTI

Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de yerel halk yoktur. Türk milleti vardır. Hiç kimse çalı dibi yoklamasın, niyet okuyuculuğuna teşebbüs etmesin. Polemik üretenler boşa heveslenmesin. Hazine ve Maliye Bakanımızın da her zaman arkasındayız. Bir şeyi söylemek istersem doğrudan söylerim. Cumhur İttifakı'nın tasfiyesine umut bağlayanlar size kötü bir haberim var. Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır ve var olacaktır. Kütük kafalı iddia sahipleri baltayı taşa vurmuştur.

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