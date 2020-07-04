Son koronavirüs tablosu açıklandı! Bakan uyardı: Artış var!
Sağlık Bakanlığı tarafından 4 Temmuz koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1154 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 204 bin 610, can kaybı 5 bin 206 oldu. Bakan Koca değerlendirmesinde, yoğun bakım hasta sayısında artış olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 20 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 200'e yükseldi. Bugün toplam 48 bin 248 test yapılırken, bin 154 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 204 bin 610 oldu.
Yoğun bakım hasta sayısında artış var
Bugün bin 214 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 179 bin 492'ya yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 378, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 93 olduğu açıklandı.
Bakan Koca: Önceki günlerden devam eden artış var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Temmuz koronavirüs tablosuna ilişkin, "İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla" ifadelerini kullandı.
Gündem
Flaş '5G' gelişmesi: Abdurrahman Dilipak'ın talebi kabul edildi! Tüm dünyanın gözü Türkiye'de