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Son KHK'da yemin ayrıntısı!

Son dakika... Son OHAL KHK'sı olan 699 sayılı KHK çıktı. KHK'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi'ne yönelik düzenlemelerde yer alıyor

07 Temmuz 2018 Cumartesi 01:56
Son KHK'da yemin ayrıntısı!

15 Temmuz FETÖ darbe darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL'in son KHK'sı olan 699 sayılı KHK çıktı. KHK'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi'ne yönelik düzenlemelerde yer alıyor. Düzenlemeler arasında Cumhurbaşkanı andına ilişkin düzenleme de yer alıyor.

699 sayılı KHK'da şu ifadeler yer aldı:

Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununda değişiklik yapılması; 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 14/6/2018 tarihinde kararlaştınmıştır.

MADDE 1- 19/1/2012 tarihli ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fikrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Bu tutanak seçilen Cumhurbaşkanına verilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulur."

MADDE 2- 6271 sayılı Kanunun 21 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Andiçme töreni
MADDE 21 - (1) Seçilen Cumhurbaşkanı adına düzenlenen tutanak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya Geçici Başkan tarafından verilir ve aynı birleşimde andiçme töreni yapılır. Bu birleşim, birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçiminin ardından Meclisin toplandığı ilk günü takip eden üç gün içinde gerçekleştirilir.

(2) Cumhurbaşkanının ikinci oylamada seçilmesi veya sadece Cumhurbaşkanı seçiminin yapılması halinde andiçme töreni, seçim sonucunun kesinleşmesini takip eden üç gün içinde yapılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse derhal toplantıya çağrılır.

(3) Cumhurbaşkanınca atanan Cumhurbaşkanı yardımcılan ve Bakanlar atanmalarını takip eden gün andiçerler."

MADDE 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 01:56
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