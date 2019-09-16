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Son hamleyi tarihi kalede yaptılar

- Edirne'nin Enez ilçesinde düzenlenen uluslararası satranç turnuvası tamamlandı- Turnuvanın gösteri maçı, tarihi kalede yapıldı

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:10
Son hamleyi tarihi kalede yaptılar


EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde düzenlenen 3. Enez Kaymakamlığı Uluslararası Satranç Turnuvası'nın şampiyonu Gürcistan'dan katılan Shanava Konstantine oldu.

İstanbul Üniversitesinin Enez ilçesinde bulunan tesislerinde düzenlenen, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Özbekistan, Suriye, Gürcistan, Türkmenistan, Bosna Hersek, İran ve Ürdün'den 111 sporcunun katıldığı turnuva tamamlandı.

Bir hafta süren turnuvada Shanava Konstantine (Gürcistan) birinci, Fırat Burak ikinci, Misratdin İskandarov (Azerbaycan) üçüncü oldu.


- Gösteri maçı tarihi kalede


İlçenin tanıtımına katkı sağlamak üzere Trak, Yunan, Ceneviz, Venedik, Roma, Bizans, Osmanlı medeniyetine şahitlik eden tarihi Enez Kalesi'nde hakem Ayşe Güney'in yönetiminde gösteri maçı, Fırat Burak ve Misratdin İskandarov arasında gerçekleşti.

Centilmenliğin kazandığı karşılaşma sonrası Azerbaycanlı sporcu İskandarov, yıllardır oynadığı satrançta ilk kez böyle tarihi bir mekanda hamlelerini yaptığını belirtti.

Gösteri maçının ardından ödül töreni gerçekleştirildi.

Şampiyonada kategorilerinde dereceye girenlere para ödülü verildi. Ödülleri Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer ve protokol üyeleri takdim etti.


- "Enez, satrançta bir marka olacak"


Kaymakam Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvaya önemli bir katılım olduğunu söyledi.

Organizasyona katılan 111 sporcudan 17'sinin unvanlı olduğunu anımsatan Tuncer, şunları kaydetti:

"Bizim turnuvamızın farkı sadece yeni veya başarılı olması değil, Enez'de olması asıl farkı. Çünkü deniz kenarında satranç oynamak, sporcuların çok hoşuna giden bir şey. Denizin ve kumun keyfini çıkarabiliyorlar. Bunun dışında 8 bin 500 yıllık tarihi olan bir şehir burası. Aynı zamanda dünyanın her yerinden gelen sporcularımız bu tarihi ve güzel şehri, doğal güzellikleri olan şehri hem gezmiş hem de spor yapmış oluyor. Bu imkanı bize sağlayanlara teşekkür ederim. İnşallah Enez, bundan sonra satrançta bir marka olacak."

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:10
  1. EDİRNE
  2. hamle
  3. Satranç

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