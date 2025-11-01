  • İSTANBUL
Son halleri olay oldu! O isimler tutuklandı

Son halleri olay oldu! O isimler tutuklandı

Adana’da terör örgütü DEAŞ lehine sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı ve örgüte eleman kazandırmaya çalıştığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, DEAŞ adına sosyal medyada propaganda yapıp, örgütün kapatılan yayın organlarındaki içerikleri ve toplatma kararı bulunan kitapları kullanarak, örgüte eleman kazandırmaya çalıştığı belirlenen 6 şüpheliyi tespit etti.

 

Örgütün tabanını diri tutmak için sosyal medyada paylaşım yaptığı da tespit edilen E.K. (19), M.S.A. (22), Z.C. (31), M.K. (25), A.K. (19) ve Y.K.’nin (33) yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 16 mermi, çok sayıda yasaklı kitap ve dijital materyal ele geçirildi.

 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., Y.K. ve M.S.A. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

