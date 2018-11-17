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Son gün 19 Kasım! Çiftçiler için son fırsat

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilerin hazine arazilerini kiralayabilmeleri için başvuru süresinin 19 Kasım'da sona ereceğini belirterek, 'Çiftçilerimiz, Hazine arazilerini neredeyse bedavaya kiralayabilecek. Kendilerini bu tarihi fırsatı kaçırmamaları için başvuru yapmaya davet ediyorum.' dedi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 10:23
Son gün 19 Kasım! Çiftçiler için son fırsat

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Tarım ve Orman ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarının iş birliği yaparak yürüttüğü Hazine arazilerinin çiftçilere kiraya verilmesine ilişkin uygulamayı değerlendirdi.

Tarım sektörü ve çiftçiler için bu projenin büyük önem taşıdığına işaret eden Pakdemirli, yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisinin 10 yıla kadar kiralanabileceğini bildirdi.

Pakdemirli, söz konusu arazilerin kiralanmasıyla 10 yıllık sürede çiftçilere ilave olarak 600 milyon liradan daha fazla gelir sağlanacağına dikkati çekerek, proje sonucunda Hazineye ait olan ancak izinsiz ve sözleşmesiz kullanılan tarım arazilerinin kayıt altına alınacağını ve kira bedeli ödenerek ekilip biçilebileceğini vurguladı.

Kiralama işlemiyle Çiftçi Kayıt Sistemi'nde bulunmayan çiftçilerin de kaydedilmiş olacağını ifade eden Pakdemirli, böylece bu kişilerin tarımsal destek, düşük faizli kredi ve tarım sigortaları gibi olanaklardan yararlanabileceklerini aktardı.

'Bu tarihi fırsatı kaçırmasınlar'

Pakdemirli, proje için başvurusu süresinin 19 Kasım'da sona ereceği uyarısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimiz, Hazine arazilerini neredeyse bedavaya kiralayabilecek. Kendilerini bu tarihi fırsatı kaçırmamaları için başvuru yapmaya davet ediyorum. Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile eylül ayında projeyi tanıtarak startı vermiştik. 19 Kasım itibarıyla başvurular sona erecek. Şu ana kadar 90 bin civarında çiftçimiz Hazineye ait tarım arazisini kiralamak için başvurusunu yapmış durumda. İnşallah bu tarihi fırsattan daha çok çiftçimiz yararlanır."

Pakdemirli, proje sonucunda kiralanacak arazilerin toplam tarım arazilerinin yüzde 5'ine karşılık geldiğini bildirdi.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 10:23
  1. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  2. hazine arazilerinin kiralanması

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