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Yerel Son görüntüleri ortaya çıktı İşte korkunç kazadan dakikalar öncesi
Yerel

Son görüntüleri ortaya çıktı İşte korkunç kazadan dakikalar öncesi

Yeniakit Publisher
2024-08-09 14:36:00 -

Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucunda 9 kişinin hayatını kaybetmesi 26 kişinin yaralandığı kazada otobüsün son görüntüsü güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Ağrı'ya gitmek üzere yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sabaha karşı Olukpınar köyü yakınlarında yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışanları kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Otobüsün son görüntüsü, kaza yerine yaklaşık 150 metre öncesinde bir petrol istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

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