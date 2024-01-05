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Gündem Son gelişinde rezil olup gitmişti! ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geldi
Gündem

Son gelişinde rezil olup gitmişti! ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geldi

Yeniakit Publisher
2024-01-05 19:56:00 - 2024-01-05 20:30:46

İsrail'deki katliamın ortaklarından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Blinken ve beraberindeki heyeti İstanbul'a getiren uçak, saat 19.10'da İstanbul Havalimanı'na indi.

Blinken'ı havalimanında Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz ve diğer yetkililer karşıladı.

Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD'li mevkidaşı arasında yarın İstanbul’da yapılacak görüşmelerde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.


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