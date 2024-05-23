Son dönemde Google’da bunu aramak moda oldu

Her geçen gün yeni eklenen trendlerle gelişen ve büyüyen düğün sektöründe her yıl ortalama 550 bin çift evleniyor. Aynı zamanda birçok sektöre de büyük fırsatlar sunan sektörde öne çıkmak ve sezonu iyi değerlendirmek isteyen firmalar, dijital pazarlama stratejileri ile pastadan önemli bir pay alıyor.

Düğün Sektörüne Özel Dijital Pazarlama Stratejileri

Düğün harcamalarının birçok sektöre de büyük fırsatlar sunduğunu belirten Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Özellikle internet kullanımının yaygın olduğu günümüzde, evlilik hazırlığı yapan çiftlere ulaşmak için dijital platformlar etkili bir araç olarak öne çıkıyor. Google aramalarında balayı, gelinlik, damatlık gibi anahtar kelimelerde Nisan ayından itibaren belirgin bir artış görülmektedir. Balayı aramalarında geçtiğimiz yıla göre Mayıs ayında yüzde 75, Nisan ayına göre ise yüzde 112 artış kaydedilmiştir” dedi.

Hedef Kitle ve Temalara Göre Segmentasyon

Kaplan, düğün sektörü için yapılacak dijital pazarlama stratejilerini şu şekilde sıraladı:

Hizmetlerinizi ve hedef kitlenizi belirleyerek pazarlama stratejinizi temalara göre ayırın. Örneğin, balayı hizmeti sunan bir otel iseniz, bu hizmeti arayan kullanıcıları hedefleyin ve ilgili temalara göre reklamlar oluşturun. Google aramalarında balayı, gelinlik, damatlık, düğün videosu gibi anahtar kelimelerin özellikle Mayıs ayından itibaren artış gösterdiğini unutmayın. Bu yüzden segmentasyonu geniş tutarak sektörle alakalı diğer anahtar kelimeleri de kullanarak hedef kitlenize ulaşın.

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