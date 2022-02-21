Son depremler deprem nerede oldu kaç şiddetinde?
AFAD'dan gelen son dakika haberine göre Ege Denizi’nde deprem meydana geldi. 20 Şubat Pazar günü saat 22.47’de meydana geldiği açıklanan deprem sonrası vatandaşlar arama motorlarında, "Deprem mi oldu?", "Deprem nerede oldu?" gibi soruları aratmaya başladı. İşte Ege’de gerçekleşen depremle ilgili tüm bilgiler...
Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Son depremler! Türkiye'de pazar akşamı deprem paniği yaşandı. Ege Bölgesi'nden sonra Marmara'da depremle sarsıldı. AFAD'dan gelen bilgilere göre; Ege Denizi'nde saat 22.47'de meydana gelen deprem büyük paniğe yol açtı. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında oluşan depremin şiddetinin 4 büyüklüğünde olduğu açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıklamasında, deniz yüzeyinin 29,26 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 39,71 kilometre mesafede olduğu belirtildi.
Marmara'da deprem mi oldu?
Ege'deki depremden sonra Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 23.20'de meydana gelen depremin Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine 6.25 km yakınlıkta olduğu belirtildi. Deniz yüzeyinin 7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Şarköy ilçesine 6,25 kilometre mesafe uzaklıkta olduğu belirlendi.