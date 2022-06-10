Son depremler: Deprem en son nerede oldu? Deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 10 Haziran 2022

Deprem mi oldu? sorusu vatandaşlar tarafından bir hayli sorgulanıyor. Son depremler başta olmak üzere depremin meydana geldiği bölge, depremin büyüklüğü, yeri, merkez üssü ve deprem saati AFAD ve Kandilli Rasathanesi üzerinden öğrenilebilmekte. Peki en son nerede deprem oldu? 10 Haziran 2022 Cuma bugün deprem oldu mu? İşte 10 Haziran 2022 Cuma meydana gelen deprem detayları.

AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 09.02'de yerin 6.95 km altında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem Gazimağusa Körfezi'nde saat 04.40'ta 4.6 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin derinliği 47.56 km olarak kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 4.7 büyüklüğünde yerin 29.4 km altında meydana geldi.

Elazğı’da deprem olmuştu. Kandilli Rasathanesi’nin 9 Haziran 2022 Perşembe günü meydana gelen depremlerle ilgili olarak bilgi paylaşmıştı. Saat 10:22'de Elazığ Değirmenönü'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için tıklayın