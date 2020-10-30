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Gündem Son deprem nerede oldu? Deprem kaç şiddetinde?
Gündem

Son deprem nerede oldu? Deprem kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Depremler ülkemizin bir gerçeğidir. Türkiye deprem fay hatları üzerinde yer almaktadır. Bundan dolayı da günde çok sayıda irili ufaklı depremler meydana gelmekte. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremleri paylaşıyor. AFAD son depremler listesine bakıldığında Bingöl’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte son deprem detayları.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 12:21:00 - 2020-10-30 12:21:54
Son deprem nerede oldu? Deprem kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü merkeze bağlı Alibir köyü yakınları olarak saptadığı deprem, saat 11.48'de meydana geldi. Yerin 7.62 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybına yol açmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3,9, merkez üssünü ise Çukurca köyü olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi son depremler

 

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