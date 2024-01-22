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Gündem Son dakika...MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe
Gündem

Son dakika...MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Yeniakit Publisher
2024-01-22 09:54:00 - 2024-01-22 10:11:47

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi.

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