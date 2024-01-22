Son dakika...MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi.
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