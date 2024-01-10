Son dakika...3 ilde eğitime kar engeli! İstanbul dahil yeni uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin çok bulutlu ve Güney Ege ile Mardin çevreleri dışında aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın doğusu, Bolu ve Düzce'nin yüksekleri, Rize, Artvin, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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3 İLDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde yarın eğitime ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, "Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerimizde 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm okullarımızda 1 gün süre ile Şarköy ilçemizde 10 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

EDİRNE

Edirne'nin İpsala, Enez, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde kaymakamlıklar sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

ÇANAKKALE

Çanakkale Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Alınan son meteorolojik verilerin değerlendirilmesine göre olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamaya sebep olabileceği değerlendirildiğinden, 10.01.2024 Çarşamba günü, İl Merkezi ile Ezine, Bayramiç, Yenice, Çan, Eceabat ve Biga ilçelerinde, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL VE TÜM İLLER İÇİN YENİ UYARI

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün ülkede genelde karla karışık yağmur şeklinde yağış var. Doğu Akdeniz, Antalya, Gaziantep, Şanlıurfa da kuvvetli yağmur. Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Bolu ve Düzce'nin yüksekleri, Rize, Artvin de kar yağışı var. Rüzgar Marmara’da kuzey yer yer fırtına hızında esecek.

Prof. Dr. Şen, “Bugün İstanbul’da yağmur var. Avrupa yakasının batı kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı sıcaklık 5 derece. Rüzgar poyrazdan yer yer fırtına hızında esecek. Akşama yağış kalmıyor. Yarın yağış yok. Cuma akşamı ve cumartesi hafif kar yağışlı sıcaklık 4 derece.

8 KENT İÇİN SARI ALARM

Meteoroloji bugün “Bilecik, Bolu, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce” için sarı kodlu uyarıda bulundu.

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ÇATALCA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Çatalca Elbasan Mahallesinde sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı evlerin çatılarını ve yolları beyaza bürüdü.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı 4

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Avrupa yakasının batı kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 5

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı 9

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu