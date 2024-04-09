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Gündem Son dakika! YSK'dan mazbata iptali, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt
Gündem

Son dakika! YSK'dan mazbata iptali, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt

Yeniakit Publisher
2024-04-09 15:53:00 - 2024-04-09 16:20:49
Son dakika! YSK'dan mazbata iptali, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt

Son dakika edinilen bilgiye göre; YSK, 31 Mart Mahalli Seçimleri'nin ardından bugün de kendisine yapılan seçim iptali, mazbata iptali ve yeniden sayım başvurularıyla ilgili açıklamada bulundu.

Yerel seçim bitti ama itiraz süreci devam ediyor. Seçim sonuçlarına itirazlar sırasıyla; ilçe, il seçim kurulları ve YSK’ya yapılıyor.

İlçe seçim kurullarına yapılan itirazlar karara bağlandı.

İşte YSK'nın itirazlara verdiği sonuçlar:

Vatan Partisi’nin Van mazbatasının DEM Partisi'ne verilmesine ilişkin itirazı reddedildi.

CHP, Yerköy’de seçimin yenilenmesi için itiraz etti.
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Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) Siverek’teki iptal talebi reddedildi.

DEM Parti’nin Şırnak merkez ilçe seçim iptali talebi reddedildi.

AK Parti Kütahya Emet’te yeniden sayım isteği reddedildi.

DEM Parti’nin Bitlis Güroymak seçimlerinin iptali talebi reddedildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP), Adana Kozan'da mazbata iptalini istedi reddedildi.

MHP’nin Amasya merkez ilçede yeniden sayım isteği reddedildi.

CHP Kızılcahamamda yeniden sayım isteği reddeildi.

CHP’nin Kırklareli merkez ilçesi yeniden sayım talebi reddedildi.

YRP’nin Gaziantep Oğuzeli ilçesinde yeniden sayım talebi reddedildi.

DEM Parti’nin Bingöl merkez oylarının yeniden sayım talebi reddedildi.

AK Parti’nin Ardahan merkez ilçesinde yeniden sayım talebi reddedildi.

BBP Bolu Gerede ilçesinde oyların yeniden sayılmasını talep etti, reddedildi.

BBP Erzurum İspir ilçesi için oyların yeniden sayılmasını talep etti.

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