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Gündem Son dakika! Yoğun bombardımana tutulan Gazze'nin dünya ile bağlantısı kesildi
Gündem

Son dakika! Yoğun bombardımana tutulan Gazze'nin dünya ile bağlantısı kesildi

Yeniakit Publisher
2023-10-27 21:11:00 - 2023-10-27 22:01:31

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki iletişim ağlarını ve interneti kestiği belirtildi. Öte yandan katil İsrail şu dakikalarda, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye en yoğun bombardımanı gerçekleştiriyor. Karanlığa gömülen Gazze'de çocuk-kadın demeden sivillerin üzerine bomba yağıyor.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırıları yoğun bir şekilde devam ediyor. İsrail ordusu, havadan ve denizden Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarla ayrım gözetmeksizin birçok yeri vuruyor. İsrail Savunma Kuvvetleri havanın kararmasıyla Gazze Şeridi’nin kuzeyine yoğun hava saldırıları düzenlerken, Hamas tarafından yapılan açıklamada İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki iletişim ağlarını ve interneti kestiği belirtildi.

Gazze'deki telefon ve internet hizmetleri kesildi

Filistin telekomünikasyon şirketi "Jawwal" de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'deki tüm telefon ve internet hizmetlerinin sona erdiğini duyurdu.

Veriler dünya ile paylaşıldı

İnternet hareketlerini gözetleyen NetBlocks firması tarafından sosyal medya hesabı üzerinden Gazze Şeridi’ndeki canlı ağ verileri paylaşıldı. Verilerde, İsrail saldırılarının ardından bölgedeki internet bağlantısında büyük bir çöküş olduğu görüldü.

7 Ekim'den bu yana en yoğun saldırılar!

Öte yandan Gazze’nin her bölgesini hedef alan İsrail saldırıları, bu akşam bölgenin kuzeyinde yoğunlaştı. İsrail ordusu, ilk olarak akşam saatlerinde obüs saldırılarıyla Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi’ne yoğun saldırılar gerçekleştirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Obüs saldırılarının ardından İsrail ordusu, Beyt Hanun başta olmak üzere Gazze’nin kuzeyine yoğun hava saldırısı başlattı.

Gökyüzünü bombaların ateşi aydınlattı!

İsrail’in elektriğini kestiği ve yakıt girişine izin vermediği için karanlığa bürünen Gazze’de gökyüzünü sık sık atılan bombaların ateşi aydınlattı.

İsrail hava araçları yaklaşık bir saat boyunca bölgeye arka arkaya bombalar bıraktı.

Patlama sesleri, İsrail tarafındaki Sderot şehrine kadar ulaşırken, bölge sakinleri, İsrail’in bu akşam başlattığı saldırıların 7 Ekim’den bu yana düzenlenen en yoğun bombardıman olduğunu ifade ediyor.

İsrail ordusu, bölgeyi hava saldırılarının yanı sıra obüsle de vurmaya devam ediyor.

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Yorumlar

Gültekin

BİR GÜN O GÜN ÇOK UZAKLARDA DEĞİL, İSRAİL'İN DE DÜNYA İLE BAĞLANTISI KESİLİRSE, BUNA SEBEP OLAN DEVLETLER GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE İSRAİL'E DESTEK VERENLER OLACAKTIR.

Vatandas

Bu bizim suçumuz,bu bizim acizligimizin sonucu.allah affetsin Allah'ın azabı hepimizi kuşatacak
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