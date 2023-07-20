Son dakika...! Yks sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 17-18 Haziran'da yapılan YKS 2023'ün sonuçları bugün belli oldu.

Adaylar sonuçlara, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

2023 YKS sonuçları T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenilecek.

Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

2023 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklanmasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak.

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ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy ise yaptığı açıklamada, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

Öte yandan ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS'de herhangi bir sorunun iptal edilmediğini belirterek "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır." dedi.