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Gündem Son dakika...! Yks sonuçları açıklandı
Gündem

Son dakika...! Yks sonuçları açıklandı

Yeniakit Publisher
2023-07-20 07:21:00 -
Son dakika...! Yks sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 3,5 milyondan fazla adayın katıldığı YKS sonuçlarının ais.osym.gov.tr internet adresinden açıklandığını bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 17-18 Haziran'da yapılan YKS 2023'ün sonuçları bugün belli oldu.

Adaylar sonuçlara, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

2023 YKS sonuçları T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenilecek.

Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

2023 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklanmasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak.
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ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy ise yaptığı açıklamada, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

Öte yandan ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS'de herhangi bir sorunun iptal edilmediğini belirterek "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır." dedi.

ÖSYM'den YKS sonuçları açıklaması
ÖSYM'den YKS sonuçları açıklaması

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