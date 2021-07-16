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Gündem Son dakika: Yeni torba yasada neler var? Torba kanunun maddeleri neler?
Gündem

Son dakika: Yeni torba yasada neler var? Torba kanunun maddeleri neler?

Torba yasa son dakika gelişmesi: Torba kanununda yapılan değişiklik sonrası vatandaşlar yeni torba yasada neler var? Yeni torba yasa maddeleri neler? Torba yasa kanunu detayları neler? sorularını merak etmeye başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yeni torba yasa teklifine ilişkin detayları açıkladı. Peki turbo yasa teklifinde neler var? Yeni torbada neler var? Gözatı süresi kaç yıla indirildi? İşte torba kanununda yapılan değişiklik detayları.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 15:11:00 - 2021-07-16 15:27:40
Son dakika: Yeni torba yasada neler var? Torba kanunun maddeleri neler?

AK Parti, torba teklifinde OHAL eleştirileri yapılan 2 maddede değişiklik yaptı.AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, gözaltı sürelerinin 3 yıl daha uzatılması teklifini revize ederek 1 yıla indirdiklerini belirtti. 

Yine teklifle, terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerin geri alınması, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmaması 31 Temmuz 2021’den itibaren 3 yıl daha uzatılıyordu. Bu düzenlemede süre uzatımı 3 yıl değil 1 yılla sınırlandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyum olarak atanmasına ilişkin hüküm 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 3 yıl daha uygulanmasının öngören düzenlemede ise değişikliğe gidilmedi.

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