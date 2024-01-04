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Teknoloji Son dakika! Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için saat verildi
Teknoloji

Son dakika! Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için saat verildi

Yeniakit Publisher
2024-01-04 23:33:00 - 2024-01-04 23:57:25
Son dakika! Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için saat verildi

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 17 Ocak’ı 18 Ocak’a bağlayan gece saat 01.11’de AX-3 mürettebatı ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonuna hareket edecek.

Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın, AX-3 mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de gerçekleşecek fırlatma ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na doğru hareket edeceğini kaydederek, "Bu tarihi görev; Türkiye’nin uzay bilimi çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olmanın yanı sıra, gelecek nesiller için de büyük bir ilham kaynağı olacak" ifadelerini kullanarak yolculuğun saatini duyurdu. bir buçuk gün sürecek yolculuk sonucunda mürettebatın 19 Ocak 13.15'te ISS'e ulaşması bekleniyor.

Uzay misyonuna özel hatıra pulu

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile PTT tarafından Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunu gerçekleştirecek astronot Alper Gezeravcı'nın Türk Bayrağını uzaya çıkaracağı misyona özel hatıra pulu ile zarf tasarlandı.

100. yıla özel

Pulun sol tarafında içerisinde 100. Yıl logosuyla beraber Türkiye Uzay Ajansı logosunu da içeren, 8 köşeli Selçuklu Yıldızı yer alıyor. Onun yanında omzunda Türk Bayrağı ile astronot Alper Gezeravcı'nın silüeti bulunuyor. Pulun etrafında ise tarihteki 16 Türk Devletine ithafen 16 yıldız konumlanıyor.

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