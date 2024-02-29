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Gündem Son dakika! Türkiye'den İsrail'in son vahşetine tepki
Gündem

Son dakika! Türkiye'den İsrail'in son vahşetine tepki

Yeniakit Publisher
2024-02-29 22:44:00 - 2024-02-29 22:54:10
Son dakika! Türkiye'den İsrail'in son vahşetine tepki

Dışişleri Bakanlığı, “İsrail, Nabulsi meydanındaki Filistinlileri öldürerek, işlemekte olduğu insanlığa karşı suçlara bir yenisini eklemiştir. İsrail Hükümeti üzerinde etkisi olan tüm kesimleri, Gazze’de yaşanan vahşeti durdurmaya çağırıyoruz” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İsrail, Nabulsi meydanındaki Filistinlileri öldürerek, işlemekte olduğu insanlığa karşı suçlara bir yenisini eklemiştir. Gazzelileri açlığa mahkum eden İsrail’in, bu defa yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef alması, Filistin halkını bilinçli biçimde ve toplu olarak yok etmeyi hedeflediğinin delilidir.

'Vahşeti durdurun' çağrısı

İsrail, Gazze’deki askeri operasyona derhal son vermek zorundadır, ancak İsrail Hükümeti bu kararı alabilecek sağduyu ve vicdana sahip değildir. Tüm dünya, Gazze’de yaşanan zulmün bölgenin de ötesinde küresel yansımaları olacak bir felakete dönüşmek üzere olduğunu görmelidir. Bu çerçevede, İsrail Hükümeti üzerinde etkisi olan tüm kesimleri, Gazze’de yaşanan vahşeti durdurmaya çağırıyoruz”

Ölenlerin sayısı 112'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun yardım bekleyen sivillere açtığı ateşte hayatını kaybedenlerin sayısının 112’ye yükseldiğini belirtmiş, bölgede hala ulaşılamayan cesetlerin olduğunu aktarmıştı. Saldırıda 760 kişi de yaralanmıştı.

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