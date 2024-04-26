Son dakika! Türkiye'den Erdoğan'ı hedef alan İsrailli bakanın hadsiz sözlerine tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz paylaşımına sert tepki gösterdi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail Dışişleri Bakanının, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan paylaşımı ciddiyetsiz ve seviyesiz bir açıklamadır.

"Mutlaka hesap vereceklerdir"

Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde hedef alınması, İsrail Hükümetinin içinde bulunduğu ruh halinin göstergesidir.

İsrail Hükümetinin tüm üyeleri adalet önünde mutlaka hesap vereceklerdir.

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Türkiye, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulmü korkusuzca ve yüksek sesle dile getirmeye devam edecektir."

İsrailli bakandan hadsiz sözler



İsrail Dışişleri Bakanı Yisreal Katz sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Katz, Başkan Erdoğan'ı hedef alan bir görsel paylaşarak, "Erdoğan Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurmayı hayal ediyor ve bugün Parlamentolar Arası Kudüs Platformu Konferansı'nda İsrail'e yönelik saldırılarını ve karalamalarını sürdürdü. Müslüman Kardeşler'in adamı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i çökertmeyi, Kudüs'ü fethetmeyi ve Müslüman dünyasına liderlik etmeyi hayal ediyor.

Erdoğan, sen Diriliş Ertuğrul dizisi ve Kuruluş Osman dizilerini izlemeye devam et ve hayal kurmaya devam et. İsrail haçlı seferi yapan bir imparatorluk değildir ve İsrail'in başkenti Kudüs de Konstantinopolis değildir. Kudüs sonsuza kadar Yahudi halkının başkenti olarak kalacaktır. Gerçekle yüzleşin ve Türkiye'yi karanlık yerlere sürüklemeyi bırakın. Atatürk'ün mirasını ve Türk halkını utandırıyorsunuz!" ifadelerini kullandı.