TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı: Son 21 yılın en düşük seviyesine indi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı iş gücü verilerini açıklayarak tarihi bir başarıyı belgeledi. Türkiye’nin yerli ve milli üretim hamlesi meyvelerini verirken, işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,4 puan gerileyerek yüzde 8,3 ile son 21 yılın en düşük seviyesine geriledi. İstihdamda rekor üstüne rekor kırılırken, sanayicinin "eleman bulamıyoruz" feryadı, piyasadaki "iş beğenmeme" tezatını bir kez daha gözler önüne serdi.

MİLLİ EKONOMİ ŞAHA KALKTI, İŞSİZLİK DİBE VURDU

Hükümetin yatırım, üretim ve istihdam seferberliği kapsamında attığı adımlar, iş gücü piyasasında meyvelerini verdi. Özellikle savunma sanayi, teknoloji ve imalat sektörlerindeki dev yatırımlar, binlerce gencimize yeni kapılar açtı. Ancak rakamlar rekor seviyede iyileşirken, piyasada ilginç bir tezat yaşanıyor. İstihdam imkanlarının bu denli artmasına rağmen, birçok sektörde "kalifiye ve istekli eleman" bulma noktasında yaşanan sıkıntılar, "işsizlik değil, iş beğenmeme" sorununun altını çiziyor.

SON 21 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin iş gücü piyasası 2025 yılında dayanıklılığını koruyarak büyümesini sürdürdü. Yüzde 8,3'lük oran, sadece bir rakam değil; aynı zamanda Türkiye'nin bölgesel bir üretim üssü haline geldiğinin en büyük ispatı olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, istihdamdaki bu yükseliş trendinin 2026 yılında da devam edeceğini öngörüyor.

Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre 147 bin kişi azalarak 2 milyon 966 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 iken kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜKSELDİ

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre 54 bin kişi azalarak 32 milyon 566 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 49,0 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,4 iken kadınlarda yüzde 32,1 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI

İşgücü 2025 yılında bir önceki yıla göre 200 bin kişi azalarak 35 milyon 533 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan azalarak yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,3, kadınlarda ise yüzde 36,2 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2025 yılında bir önceki yıla göre 1 puan azalarak yüzde 15,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,7, kadınlarda ise yüzde 22,1 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin yüzde 14,0'ı tarım, yüzde 20,2'si sanayi, yüzde 6,8'i inşaat, yüzde 59,0'ı ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün payı 1,1 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,8 puan, sanayi sektörünün payı ise 0,5 puan azaldı.

2025 yılında 4 milyon 560 bin kişi tarım sektöründe, 6 milyon 578 bin kişi sanayi sektöründe, 2 milyon 224 bin kişi inşaat sektöründe, 19 milyon 204 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 267 bin, sanayi sektöründe 168 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 62 bin, hizmet sektöründe 318 bin kişi arttı.

EN DÜŞÜK İŞSİZLİK ORANINA SAHİP İL

İşsizlik oranı en düşük il yüzde 4,0 ile Ardahan iken, işsizlik oranı en yüksek il yüzde 13,8 ile Hakkari oldu.

İSTİHDAM ORANI EN YÜKSEK İL

En yüksek istihdam oranı yüzde 58,1 ile Artvin ilinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 32,9 ile Hakkari ilinde oldu.

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI EN YÜKSEK İL

En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 61,3 ile Artvin ilinde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde 38,1 ile Hakkari ilinde oldu.