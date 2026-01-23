  • İSTANBUL
Gündem Son dakika! TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını yayımladı
Gündem

Son dakika! TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını yayımladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Son dakika! TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını yayımladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İmralı görüşmesinin tam tutanaklarını yayımladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), İmralı Adası’nda gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin tam tutanakları kamuoyuyla paylaştı.

Görüşme kayıtları, “İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi Görüşme Tutanağı” başlığıyla TBMM’nin resmi internet sitesinde yayımlandı.

 

İşte tutanakların tamamı:

Söz konusu görüşme, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından, Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adına 24 Kasım 2025’te İmralı Adası’nda gerçekleştirildi.

Heyet, görüşmede teröristbaşı Abdullah Öcalan ile bir araya gelmişti.

Görüşmenin yalnızca özet tutanakları 4 Aralık’ta komisyon toplantısında okunmuştu. Başta DEM Parti olmak üzere muhalefet partileri tam metnin yayımlanması gerektiğini savunmuş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, o tarihte sadece özet paylaşımı olacağını vurgulamıştı.

Aradan geçen yaklaşık iki ayın ardından TBMM, görüşmeye ait tam tutanakları erişime açarak tartışmalı süreci yeni bir aşamaya taşıdı.

