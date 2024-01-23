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Gündem Son dakika! TBMM Genel Kurulu'nda İsveç kararı
Gündem

Son dakika! TBMM Genel Kurulu'nda İsveç kararı

Yeniakit Publisher
2024-01-23 23:07:00 - 2024-01-24 00:21:21
Son dakika! TBMM Genel Kurulu'nda İsveç kararı

TBMM Genel Kurulu, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni görüştü.

Oylamaya 346 milletvekili katıldı. 

İsveç'in NATO'ya katılımını içeren kanun teklifi, 287 "evet" oyuyla TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etmesinin ardından İsveç NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka katılacak.

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Yorumlar

İ. Keskin

Gelsin F16'lar bakam!

Seçmen

Böyle gitmez erken genel seçim istiyoruz. Başkanlık sistemi kalkmalı bunu doğru kullanmadınız.
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