Son dakika! TBMM Genel Kurulu'nda İsveç kararı
TBMM Genel Kurulu, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni görüştü.
Oylamaya 346 milletvekili katıldı.
İsveç'in NATO'ya katılımını içeren kanun teklifi, 287 "evet" oyuyla TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etmesinin ardından İsveç NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka katılacak.