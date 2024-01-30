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Gündem Son dakika! PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu
Gündem

Son dakika! PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-30 18:40:00 -
Son dakika! PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadeleri kullanıldı.

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