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Gündem Son dakika! Özgür için çember daralıyor: Şoförleri gözaltı alındı
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Son dakika! Özgür için çember daralıyor: Şoförleri gözaltı alındı

Yeniakit Publisher
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Son dakika! Özgür için çember daralıyor: Şoförleri gözaltı alındı

CHP’nin korsan genel başkanı Özgür Özel’in Manisa ekibine operasyon düzenlendi. Manisa programlarında Özel’e şoförlük yapan Cemil Yüzer ile Anıl Demir’in gözaltına alındığı öğrenildi.

Mahkemenin kararına rağmen CHP’nin korsan genel başkanı hareket etmeye devam eden Özgür Özel’in Manisa ekibine operasyon düzenlendi. Özel’in eski danışman ve şoförleri olan Cemil Yüzer ve Anıl Demir’in Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Ancak dosyada gizlilik kararı olduğu için içeriği bilinmiyor. Gözaltına alınan 2 ismin özellikle Özel’in Manisa programları kapsamında şoförlük yaptığı biliniyor.

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