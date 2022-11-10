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Ekonomi Son dakika... Otomobilde ÖTV indirimi yapılacak mı? Bakan Nebati'den flaş açıklama
Ekonomi

Son dakika... Otomobilde ÖTV indirimi yapılacak mı? Bakan Nebati'den flaş açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile ilgili bir çalışma yapılmadığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 21:03:00 - 2022-11-10 21:53:27
Son dakika... Otomobilde ÖTV indirimi yapılacak mı? Bakan Nebati'den flaş açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile ilgili bir çalışma yapılmadığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleşen Hazine ve Maliye Bakanlığının Plan ve Bütçe Komisyonu sonrası ÖTV indirimi hakkında sorulan soruyu yanıtladı.

"ÖTV indirimi ile ilgili bir çalışma yok"

 

Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV hakkında sorulan bir soruyu yanıtlayan Bakan Nebati, “ÖTV indirimi ile ilgili bir çalışma yok. Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz” dedi.

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