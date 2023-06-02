Son dakika olarak duyuruldu! Erdoğan, Mehmet Şimşek’le ilgili kararını verdi
ABD'nin önde gelen finans yayınlarından Bloomberg, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve getireceğini belirtti.
ABD'nin önde gelen finans yayınlarından Bloomberg, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve getireceğini belirtti.
Bloomberg'e konuşan "konu hakkında birinci elden bilgisi olan kaynaklar", Şimşek'in Erdoğan'ın cumartesi açıklaması beklenen kabinede yer alacağını ve ülkenin yeni Hazine ve Maliye Bakanı olacağını söyledi.
Kaynaklar, Şimşek'in, "Türkiye'nin ekonomi politikalarının tamamından sorumlu olacağını" belirtti.
Bloomberg, "Erdoğan'ın geleneksel ekonomi politikalarının bir destekçisini göreve getirerek seçimlerden sonra piyasaların güvenini kazanmaya çalıştığını" ifade etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Erdoğan'ın ofisi ve Şimşek'in sözcüsü, konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.