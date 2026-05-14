MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi Malatya il teşkilat organları, feshedilmiştir. Malatya İl Başkanlığı görevine Turgay Şengönül atanmıştır" dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin Malatya il teşkilat organlarının feshedildiğini açıkladı. MHP'li Yalçın, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Malatya il teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52 ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanlığı görevine Turgay Şengönül atanmıştır" ifadelerini kullandı.
